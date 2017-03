Charles Aránguiz y las pifias a la Roja: "Si yo pagara la entrada iría a apoyar, no a silbar"

El mediocampista Charles Aránguiz comentó las pifias que se escucharon ayer durante el encuentro de la Roja ante Venezuela, las que provocaron la molestia del capitán Claudio Bravo

Antes de abandonar el país rumbo a Alemania, donde se integrará al Bayer Leverkusen, el "Principe Charles" opinó sobre las expresiones que se hicieron sentir en el estadio Monumental, especialmente en el segundo tiempo, cuando el cuadro nacional bajó su ritmo de juego.

"No me gusta hablar de la gente, si yo pagara la entrada iría a apoyar, no a silbar. A veces no se entiende si vas 3-0 y el público te silba", expresó el volante, según lo consignado por T13

El ex Colo Colo y Universidad de Chile también habló sobre el récord que logró el delantero Alexis Sánchez, quien igualó a Marcelo Salas como máximo goleador por la selección con 37 tantos.

“Es bueno que él esté marcando su historia, pero Marcelo es único. Esperemos que Alexis sea el goleador y que vengan muchos más, pero no me gusta comparar. Salas es un grande, un ídolo, pero me alegro por Sánchez que está marcando su camino”, expresó, evitando las comparaciones entre ambas figuras.