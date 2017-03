Claudio Bravo: "No me proyecto más allá del mundial de Rusia"

El arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, reveló la posibilidad de dejar el combinado nacional luego del Mundial 2018, siempre y cuando la 'Roja' asegure el boleto, afirmando que "es tiempo de dejar de jugar a los demás".

El golero del Manchester City, de 33 años, admitió que no se proyecta más alla del Mundial en Rusia, en la que sería su tercera participación en una Copa del Mundo tras Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

En diálogo con 24 Horas, el formado en Colo Colo declaró que "ya la gente joven tiene que empezar a aparecer en sus clubes, destacar a gran nivel. Creo que nosotros no nos proyectamos a tan largo plazo. En mi caso no me proyecto más allá del Mundial, también por edad es tiempo de dejar jugar a los demás".

"Los que llevamos más tiempo tenemos un desgaste tremendo, está el tema de la edad también. Creo que ya después del Mundial que viene hay que empezar a pensar en otra generación, ya tienen que empezar a aparecer muchachos, gente joven que se mezclen con nosotros", complementó.

Respecto a cómo tomará la 'Roja' la recta final de las Clasificatorias, donde se encuentra en el cuarto lugar y en zona de clasificación, Bravo señaló que "creo que nunca hemos sido de mirar mucho para largo plazo. Creo que nos planteamos el primer desafío, siempre. El primer partido que nos toque hay que ganarlo a como dé lugar, no mirar más allá. Es lo que hemos hecho en todo este tiempo, ir paso a paso, partido a partido, con calma".

"Ahora no tenemos abrochado, sólo la posibilidad de depender de nosotros y con mayor razón tenemos que ir paso a paso y complementando lo que estamos haciendo. Si seguimos jugando de esta manera estaremos más cerca de ganar que de perder", sentenció.

Por último, el nacido en Viluco se refirió a su ingrato presente en el City, donde perdió la titularidad en la Premier League a manos del argentino Willy Caballero. "La he vivido con tranquilidad. Desde los 10 años que hago lo mismo, siempre me ha tocado luchar, pelear, trabajar y creo que va a a ser hasta el final lo mismo. Soy un convencido de mi trabajo, de mis condiciones, de lo que pienso a la hora de competir y querer mostrar", dijo.

"Se agranda mucho que el hecho de que lo estás pasando mal, que no viven bien... todo lo contrario, creo que en la vida he sido premiado. No me puedo quejar absolutamente de nada. Porque no juegue unos partidos o porque me toque estar en la banca, a mí no se me viene el mundo encima, sino que todo lo contrario, me hace ver las cosas de manera diferente, me hace estar con los pies más puestos que nunca en la tierra, estar más pendiente y alerta de todo. Es lo que me mantiene con vida, con ganas de seguir adelante", sentenció.