Lorenzetti proyectó los desafíos de la 'U': "Me gustaría ganarle a Colo Colo, ser campeón y pasar a Corinthians"

Gustavo Lorenzetti, mediocampista de Universidad de Chile, sostuvo que la escuadra que dirige Ángel Guillermo Hoyos llegará bien en el plano físico a enfrentar una semana clave con duelos frente a Corinthians de Brasil, en el debut por la Copa Sudamericana, y ante Colo Colo, por el Torneo de Clausura.

El rosarino aclaró que el elenco colegial llegará preparado tanto físicamente como futbolísticamente al encuentro con el 'Timao', del 5 de abril en el Arena Corinthians, y al superclásico con el 'Cacique', líder del campeonato nacional, el 8 en el Estadio Nacional a las 12 horas.

"El equipo ha demostrado que físicamente está muy bien. El último partido (con Unión Española) se ganó porque se intentó hasta el último minuto. Trabajamos en la semana sobre eso", indicó Lorenzetti.

"Trataremos de dar lo mejor, estamos bien en lo físico y no tendremos excusas para el día del partido con Colo Colo", agregó el volante en rueda de prensa en el Centro Deportivo Azul.

Incluso, el 'Duende' mira con una alta cuota de ambición los desafíos que se avecinan para la 'U'. "Me gustaría ganarle a Colo Colo, ser campeón y pasar a Corinthians. creo en el equipo que tenemos y el cuerpo técnico. ¿Por qué no?", dijo.

En cuanto al nivel del equipo, que viene de tres triunfos en línea en el Clausura, el jugador de 31 años señaló que "hemos mejorado, conseguido triunfos, pero aún tenemos muchas cosas por mejorar. Va a llevar un tiempo. El equipo se ha ido encontrando, pero aún hay muchas cosas por mejorar, seguir siendo un equipo sólido y contundente. Hace solo tres meses que (el DT) está con nosotros".

En el plano personal, el volante expresó que "me he sentido bien. El alza del equipo ha ayudado a que las individualidades levanten su nivel. Me siento muy bien también desde lo físico”.

Consultado por el próximo desafío en el torneo local, Universidad de Concepción en el 'Ester Roa', Lorenzetti declaró que "es un rival de cuidado, tiene un mediocampo bastante fuerte y aguerrido. Necesitan los puntos tanto como nosotros. Sería falta de respeto a la U. de Conce que miremos más allá de ese partido. Hay que ganar y meterle presión a los rivales que están por sobre nosotros".

Respecto al gran presente de Esteban Paredes en la antesala al superclásico, el trasandino sólo se limitó a decir que "es un jugador de jerarquía, muy peligroso. Voy a hablar con Charles (Aránguiz) que le dio la confianza por dejarlo solo... (risas)".