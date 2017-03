Ahora Messi dijo que conversó "de manera amigable" con el árbitro asistente

Hoy se conoció la carta que el jugador de la selección argentina, Lionel Messi, envió a la FIFA solicitando que se levante la sanción en su contra de cuatro partidos -de los cuales ya cumplió uno-, por insultos al juez asistente en el duelo contra Chile en Buenos Aires.

Luego de que ayer se filtró que en su reclamo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había incluido la explicación de Messi, en la que sostiene que los insultos fueron "al aire", se conoció el contenido de la misiva, en la que el jugador ahondó en la explicación.

"Admito el hecho de haber tenido un diálogo con el árbitro asistente 1, el cual al ser de nacionalidad brasileña y al estar a escasos centímetros mío, entendía perfectamente lo que yo le decía, a tal punto que hemos conversado de manera amigable sin que en ningún momento mis dichos hayan ofendido o injuriado al árbitro", dijo el 10 Albiceleste.

El jugador de Barcelona explicó además que "demás está decir que si alguno de mis dichos hubieren incomodado al árbitro asistente 1, jamás fueron dirigidos a su persona, sino que fueron dichos al aire y desde ya pido disculpas por ello".

Messi además apeló a su "legajo de conducta, a lo largo de mi carrera, que es intachable, no teniendo prácticamente expulsiones en todo el tiempo que me desempeño como jugador profesional de fútbol tanto en mi club como en mi selección. En cualquier caso, nunca por las ofensas descritas".

El jugador blaugrana cuestionó que la prueba en su contra sea un "video editado" y que "el asistente no dijo que escuchó de mi boca, sólo que no entendió nada". "No se le preguntó por la conversación posterior en donde me tomo la cabeza".