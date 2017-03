[Video] Gol de Matías Fernández fue elegido el mejor del mes por los hinchas del Milán

El 18 de marzo pasado el volante del Milán, Matías Fernández anotó su primer y hasta ahora único gol con la camiseta rossonera ante el Genoa en el triunfo por la mínima.

Esta tarde, mediante las redes sociales del club italiano, se reveló la elección de los hinchas milanistas por el mejor gol de marzo. El "picotón" de Matías fue el ganador.

Fernández señaló lo siguiente: "Darle las gracias a los hinchas por haberme votado el mejor gol de marzo, pero más contento por los 3 puntos" y describió la jugada de la anotación.

We counted all your votes and now it's official: the best goal of March was scored by... ???#weareacmilanpic.twitter.com/54n5oMQBaS