Carlos Caszely: "A Alexis le falta para ser mejor que yo"

El ex goleador Carlos Caszely no dudó en señalar que Alexis Sánchez está en un nivel inferior al de él cuando estaba activo, pero reconoció que puede superar la barrera de los 50 goles por la selección de Chile.

En entrevista con La Segunda , Caszely, consultado si el delantero del Arsenal era mejor que él, señaló que "aún le falta, pero va en camino de alcanzarlo y superarlo", hablando en tercera persona.

El ex mundialista en España 1982 dijo que le faltan "goles para superarlo: "El lleva 150 en total, yo llegué a los 805. Me dicen que cuento hasta los goles que les hice a equipos desconocidos. Y es verdad(...) Además, cuando me preguntan por los goles de la selección yo digo 42, no los 29 del ránking".

El ídolo de Colo-Colo agregó que "a Alexis también le falta mejorar la forma de finiquitar. Yo me recreaba pasándome a los arqueros. Sánchez es de trazos más largos, viene de fuera del área y corre en diagonal".

Recordando las antiguas clasificatorias el ex futbolista declaró que "antiguamente, cuando ibas a Uruguay te pegaban dos rodillazos en el poto, tres combos en las costillas y te lanzaban un escupo, y así tenías que luchar y hacer goles. Hoy eso no pasa porque sale por televisión".

El ex atacante del Valladolid, finalmente, al ser cuestionado si aparecerá otro Alexis, manifestó que "en cada época aparece alguien. Cuando me retiré en 1987 surgieron Salas y Zamorano, pero uno parecido a mí llegó 18 años después: el 'Chupete' Suazo. Habrá que esperar un rato hasta que aparezca otro Alexis u otro Caszely", cerró.