Jorge Sampaoli por opción en la selección argentina: "Hay un entrenador trabajando y no he hablado con nadie"

El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, aseguró que no ha mantenido ningún contacto con la asociación de fútbol de su país (AFA) para asumir el mando de la selección en sustitución del cuestionado Edgardo Bauza.

"Es algo injusto para todos, porque hay un entrenador trabajando y no he hablado con nadie", afirmó Sampaoli.

"A mí sólo me vincula el partido de mañana con el Sporting y es algo que deben resolver ellos en Argentina. No he tenido ningún contacto relacionado con ese tema", añadió 24 antes del duelo del Sevilla por la vigesimonovena fecha de la Liga española de fútbol.

El de Sampaoli es uno de los nombres que sonó con fuerza en los últimos días para revelar a Bauza en el banco de la selección argentina.

Los malos resultados, sumados al mal juego, a la sanción de Lionel Messi y al hecho de que Argentina se encuentra actualmente fuera de los puestos de clasificación que dan acceso directo al Mundial de Rusia 2018 han dejado al actual seleccionador al borde de la destitución.

Bauza asumió como seleccionador de Argentina el 1 de agosto de 2016 tras la renuncia de Gerardo Martino después de que la "albiceleste" perdiera la final de la Copa América Centenario. El "Patón" firmó un contrato hasta junio de 2017.

Los dirigentes de la AFA se reunieron el viernes para analizar la situación, pero aún no anunciaron si tomaron una decisión. La asociación le adeuda además honorarios a Bauza, lo que complica un posible despido.