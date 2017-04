Herrera calentó el clásico contra Colo Colo: "Ojalá nos dejen jugar con 11 el próximo partido"

El portero y capitán de Universidad de Chile, Jhonny Herrera, quien fue una de las figuras del empate 0-0 ante Universidad de Concepción, analizó el juego, disparó contra el arbitraje, la expulsión de Gustavo Lorenzetti y empezó a calentar el superclásico de la próxima fecha.

"A la U le está costando el doble, da esa sensación en la cancha. Lo quisquillosos que están los árbitros con nosotros, es preocupante. No te condicionan el trabajo de la semana, te condicionan el semestre completo. La verdad es preocupante, la fecha anterior expulsaron a Jara, no sé. Están cobrando cosas que no son. La de Jara fue inaudita. Pudo haber sido expulsión la de Gustavo, pero compadre, nosotros pedimos el mismo criterio. Nada más que eso”, comentó el golero al CDF.

A su vez, empezó a calentar el superclásico de la próxima semana ante Colo Colo, resaltando que están con todas las ganas de jugar el partido y espera poder luchar bajo las mismas condiciones que su rival.

"Estamos peleando, vamos a hacerlo hasta que tengamos posibilidades matemáticas. Ojalá nos dejen jugar con 11 el próximo partido. Los clásicos son partidos donde dejas la piel en la cancha y esta no será la excepción. Estamos con todas las ganas para el superclásico”.

Finalmente, el meta destacó a los hinchas azules, que en las buenas y en las malas apoya al equipo: “Un aplauso para la gente de la U que estos 2 últimos años hemos tenidos campañas desastrosas y ahora más que nunca confían en nosotros. No les queremos fallar el próximo sábado “.