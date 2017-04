César Luis Menotti: "Chile es el favorito para ganar la Copa Confederaciones"

César Luis Menotti es voz autorizada para hablar de fútbol y en entrevista con El Mercurio se refirió al presente de la Selección Chilena, la Copa Confederaciones y Jorge Sampaoli.

Sobre el torneo en Rusia dijo que "para mí, es el máximo favorito para ganarla. Porque tiene un equipo armado. A Portugal, por ejemplo, nunca lo pondría como favorito en nada. ¿Quién iba a decir que ganaría la Eurocopa si jugaba horrible?".

Por la sanción contra Lionel Messi por insultar a un juez de línea en el duelo contra Chile, explicó que "es excesivo. Pero una falta de respeto a las autoridades son cuatro fechas, así que ya está. Actuó mal y lo filmaron. Además, es Messi. Si hubiera sido un lateral cualquiera, no pasa nada. Lo que no me gustó es la manera en que se le trató, no lo dejaron pedir ni disculpas".

Tampoco dejó de señalar su admiración por el trabajo de Sampaoli. "Le tengo mucho respeto. Lo conozco, hemos charlado. Es un entrenador estudioso, preparado, que ha hecho las cosas bien. Pero eso no tiene que ver con el alejamiento de Bauza. No se puede hablar de técnicos mientras hay otro en el cargo. Es irrespetuoso".