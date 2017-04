Wrestlemania 33: revisa todos los choques del evento más importante de la WWE

Desde las 18:00 horas comenzará el Wrestlemania 33, el evento más importante de la WWE. El plato fuerte, con The Undertaker, John Cena, Triple H, Goldberg, Brock Lesnar, entre otros, comenzará a las 20:00 horas.

En primera instancia se disputarán el Campeonato de Mujeres de Smackdown, el Campeonato de Peso Crucero y el Andre The Giant Memorial Battle Royal (recordando al "Gigante").

Alexa Bliss (campeona) vs. Mickie James, Natalya, Carmella, Becky Lynch y Naomi.

Neville (campeón) vs. Austin Aries

Sami Zayn, Mojo Rawley, Apollo Crews, Big Show, Curt Hawkins, Goldust, R-Truth, Primo, Epico, Curtis Axel, Jinder Mahal, Bo Dallas, Braun Strowman, Dolph Ziggler, Jey Uso, Jimmy Uso, Heath Slater, Rhyno, Tyler Breeze, Fandango, Chad Gable, Jason Jordan, Kalisto, Victor, Konnor, Aiden English, Simon Gotch, Titus O’Neil, Sin Cara y Mark Henry.

Más adelante y desde las 20:00 horas serán los eventos principales de la lucha libre más popular a lo largo del mundo. Se disputarán el Campeonato de parejas de Raw mediante lucha de escaleras; el Campeonato intercontinental; el Campeonato de Estado Unidos; Campeonato de Mujeres de Raw, cuatro esquinas; Campeonato Universal de WWE y el Campeonato Mundial de la WWE. Además, habrá una lucha mixta y tres luchas no titulares (una sin descalificación).

Karl Anderson y Luke Gallows (campeón) vs. Sheamus & Cesaro vs. Enzo Amore & Big Cass

Dean Ambrose (campeón) vs. Baron Corbin

Chris Jericho (campeón) Vs. Kevin Owens

Bayley (campeona) vs. Sasha Banks vs. Charlotte Flair vs. Nia Jax

John Cena y Nikki Bella vs. The Miz y Maryse

The Undertaker vs. Roman Reigns

AJ Styles vs. Shane McMahon

Triple H vs. Seth Rollins

Goldberg (campeón) vs. Brock Lesnar

Bray Wyatt (campeón) vs. Randy Orton