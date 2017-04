Felipe Gutiérrez: "Vengo a subir al Inter a Primera División"

El mediocampista chileno Felipe Gutiérrez fue presentado oficialmente este lunes como nueva incorporación del Internacional de Porto Alegre, afirmando que llega con la intención de ser un real aporte en el objetivo de obtener el ascenso a la Primera División de Brasil.

El formado en Universidad Católica, que llega en calidad de préstamo a la tienda 'colorada' desde el Real Betis, declaró de entrada que "yo vine por el gran proyecto que tiene el club, de volver a Primera, de llevar al Inter a lo más alto de Brasil. De eso me hablaron y es la intención que tengo: subir al equipo a Primera División. De acá salen los mejores jugadores del mundo, se va a jugar al más alto nivel y trataré de entrar lo antes posible en este ritmo".

Además, el 'Pipe' reconoció haber pedido una opinión sobre el Inter a su compatriota Charles Aránguiz, quien tuvo un exitoso paso por el club gaúcho en 2014 y 2015.

"Con Charles hablé mucho del tema. Me dijo que era una muy buena opción venir y me habló bien de la organización del club y la hinchada. Me motivó esa conversación y ahora espero la adaptación, que vendrá con el tiempo, pero tengo la ilusión de cumplirla rápido", indicó.

Incluso, Gutiérrez evitó realizar una comparación entre su juego y el del 'Príncipe', hoy en el Bayer Leverkusen de Alemania. "No me gusta compararme con nadie, soy Felipe Gutiérrez, pero Charly hizo un gran paso por acá y es un gran futbolista. Yo vengo a ser un aporte en el equipo y estoy a la disposición que lo que el técnico me exija para jugar", apuntó.

Inter será el cuarto paradero de Gutiérrez en el profesionalismo, el tercero en el exterior, al vestir previamente las casaquillas de la UC, FC Twente holandés y el Betis español.