"Murci" Rojas y su arribo a la campaña de Goic: "Mi aporte será el trabajo social"

21:36 El ex futbolista se sumó a la candidatura de la DC, afirmando que no será solo un "rostro" de la postulación y que entregará iniciativas concretas sobre deporte.

Fue la gran sorpresa de la presentación del comando de campaña de la precandidata presidencial Carolina Goic. El ex futbolista y mundialista de Francia 1998 Francisco "Murci" Rojas se sumó inesperadamente a la postulación de la militante DC.

El ex lateral de Colo Colo y Deportes La Serena apareció en el equipo que apoyará a la senadora por Magallanes, y afirmó que su labor "no será de rostro, mi aporte será el trabajo social".

"Me encantó Carolina como persona, la encontré transparente. Yo no milito en ningún partido político y no soy político, pero creí en su proyecto deportivo en caso de ser electa presidenta", expresó Rojas a LUN , quien conoció a la falangista a través de un profesor de Educación Física que le hizo clases en el INAF.

"Murci" afirmó que su trabajo consistirá en iniciativas concretas sobre deporte para ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. "Queremos formarlos para que sean cracks, pero también queremos formarlos para que en el futuro sean lo que quieran ser", expresó.

Por una posible carrera como candidato a diputado, el ex jugador afirmó que es algo que no ha pensado, asegurando que "lo mío es el fútbol".