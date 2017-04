Jorge Segovia reapareció para pegarle a Carlos Soto: "Ya no va a dar más clases de ética"

Por medio de su cuenta en Twitter, el ex presidente y dueño de la Unión Española y propietario de la Universidad SEK, Jorge Segovia, se refirió al escándalo de los dineros sin justificar del Sindicato de Futbolistas Profesionales.

Segovia se lanzó contra el ex presidente y ex miembro del directorio del Sifup, Carlos Soto y expresó en la red que "parece que el señor Soto ya no va a dar más clases de ética y va a tener que explicar donde han ido los fondos de sus afiliados".

Las palabras de Segovia se producen luego de la auditoría que reveló que hay $ 251 millones sin justificar durante los años de la administración de Soto en el Sifup, recuento que fue revelado por la nueva mesa del organismo gremial, presidida por Gamadiel García.