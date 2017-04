El Sifup le respondió a Segovia: "No aceptamos que algunos se suban por el chorro"

El escándalo del directorio saliente del Sifup que tuvo varios millones en gastos no justificados que se conocieron tras la audiencia que pidió el actual presidente, Gamadiel García, provocó que el ex presidente de Unión Española emplazara al ex presidente, Carlos Soto, diciendo que "no podrá hacer más clases de ética".

Ahora, el órgano sindical de los futbolistas, le respondió al dueño de la Universidad Sek mediante su cuenta de Twitter pidiendo que se mantuviera al margen.

En el mensaje señalaron que "no aceptamos que algunos se suban por el chorro y hablen de ética cuando sabemos bien por qué se fueron de Chile. Pastelero a sus pasteles". La publicación fue acompañada de imágenes sobre Segovia que contenía el reportaje que Ciper realizó sobre el español donde desvió dinero desde la casa de estudios al club Unión Española.