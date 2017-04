Luis Pedro Figueroa y su renuncia al Sifup: "No me fui porque hay un escándalo"

21:36 El jugador de Colo Colo y ahora ex integrante del directorio del sindicato afirmó que la auditoría que detectó varias compras no justificada no gatilló su salida.

El jugador de Colo Colo Luis Pedro Figueroa aseguró que su renuncia a la directiva del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) no se debió a la auditoría revelada el lunes pasado, que consignó varias compras no justificadas durante el período de Carlos Soto como presidente.

En conversación con radio La Clave , el futbolista expresó que "renuncié el martes porque siento que no me aportan y siento que yo no aporto, no había aportado en nada", negando cualquier relación de su salida con las irregularidades.

"Nadie me pidió que me saliera, yo lo hice antes que hablaran de los temas complicados. Lo hice porque no les voy a servir, yo decido no seguir porque no estaba con la gente que yo estuve. Sale mi imagen porque yo renuncio y justo coincide por el tema de la asamblea, pero yo no me fui porque hay un escándalo o porque me hayan pedido la renuncia. Ahora decido hablar para cuidar a mi familia. No me puedo perseguir por algo en lo que no tengo responsabilidad. Me preocupa que digan algo que no soy, descanso con la verdad", expresó.

Por las compras de libros religiosos, Figueroa, que pertenece a la Casa Estudio Bíblico, la que es presidida por Julio Pastén, ex tesorero del Sifup, afirmó que desconocía los gastos en esos textos.