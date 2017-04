Histórico goleador albo en superclásicos: "Paredes es un 'lauchero' no más"

Manuel Muñoz, histórico goleador albo en superclásicos junto a Jorge Robledo, quien le metió 10 goles a Universidad de Chile por campeonatos nacionales entre los años 1949 y 1958 se refirió al tradicional duelo de este sábado y al capitán y goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, quien con 9 tantos ante los azules, podría igualar la marca.

"En mi época, jugar contra la U no era un clásico, el verdadero clásico era entre las universidades. El nuestro era contra Magallanes. En mi primer partido ante la U yo era muy joven, fue en el Estadio Nacional" dijo Muñoz en conversación con El Mercurio.

Sobre el capitán y goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, dijo que "es un lauchero no más", pero no le quitó mérito. "Mete la pelota en el arco y eso lo hace bien, pero no se pasa a nadie y habilita o hace una jugada".

Muñoz fue crítico con el fútbol actua y dijo que "hoy falta garra, a muchos jugadores nunca se les ve hacer una trancada" y sostuvo que en su época, tenía mejor finta que la de Alexis Sánchez. "Él es un buen jugador, pero debe buscar el perfil cambiado para patear al arco, se va hacia adentro, de lo contrario no lo podría hacer. En cambio yo le pegaba con las dos".

"Si jugáramos ahora, todos estaríamos en Europa. Para la gente que no nos vio jugar, esta es la mejor generación de la historia, pero no para mí". agregó el histórico delantero colocolino.