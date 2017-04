Guillermo Hoyos sobre Colo Colo: "Sabemos de su poderío y del buen trabajo de su entrenador"

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, anticipó lo que será su primer Superclásico al frente del cuadro azul, asegurando que sólo sirve ganar los tres puntos en Ñuñoa para meterse de lleno en la lucha por el título del Torneo de Clausura.

Consultado por el 'derby' número 181, a jugarse a partir de las 12:00 horas de este sábado en el Estadio Nacional, el estratega de origen argentino declaró que "hay que disfrutarlo con mucha responsabilidad y compromiso. Es lo hermoso del fútbol. Tratar de ganarlo que es el objetivo nuestro".

"Estos clásicos son de un nivel intenso físicamente y de concentración. La mínima ventaja puede hacer correr riesgos. Será de una intensidad muy alta y se jugará el todo y nada", agregó.

Además, Hoyos no quiso confirmar la presencia desde el primer minuto del carrilero por izquierda Jean Beausejour, quien superó una contractura en la parte posterior del muslo izquierdo.

"Está bien. Está recuperado. Veremos estas 24 horas para ver como llega. Ha ido poco a poco recuperándose. Como todos los jugadores. Esto es día a día. Hoy 'Bose' está bien. Pero siempre me reservo el equipo hasta el final", apuntó.

El experimentado volante David Pizarro suena con fuerza para ser titular ante la baja de Gustavo Lorenzetti por suspensión. Respecto a si el 'Fantasista' estará ante los de Pablo Guede, el otrora seleccionador de Bolivia sólo se limitó a decir que "Pizarro puede ser, pero como otros más".

En cuanto a las debilidades de Colo Colo, Hoyos expresó que "nos guardamos todo eso. No es por misterio, sino es charlarlo con los jugadores. Sabemos de su poderío y del buen trabajo de su entrenador".

Incluso, el técnico del elenco colegial aseguró no estar inquieto por el buen momento que atraviesa Esteban Paredes. "No me asusta el nivel de Paredes. Lo felicito por sus números. Es muy importante dentro del fútbol. Es muy difícil lograr en el fútbol actual. Es un jugador muy bueno, con una capacidad importante", sentenció.