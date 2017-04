Dani Alves quiere al crack argentino en Rusia: "Es difícil imaginarse un mundial sin Messi"

El internacional brasileño Dani Alves cree que "Argentina se va a recuperar" de la mala situación deportiva que atraviesa y "va a estar en el Mundial" de Rusia 2018, pese a que ahora mismo son quintos en la fase de clasificación de Sudamérica, de la que dijo que es "la más difícil del mundo".

"Argentina se va a recuperar y va a estar en el Mundial. Es una selección histórica, la historia cuenta mucho, y claro, tiene muy buenos jugadores. Es difícil imaginarse un Mundial sin los mejores, y Argentina tiene a Messi, a Mascherano y a muchos otros, así que ahí estarán", expresó este viernes en una entrevista a la FIFA.

El lateral de la Juventus apuntó a que la albiceleste está sufriendo en la fase de clasificación para la cita mundialista debido a "la dificultad de la eliminatoria de Sudamérica". "Para mí es la más difícil del mundo, la que más requiere adaptarse", dijo.

"Hay que ir a Bolivia, Ecuador y Venezuela, que son canchas difíciles, con ambientes hostiles. Hay que superar muchas dificultades, no ha sido fácil antes y no lo es ahora. Lo importante es estar preparado, y no hay excusas, la eliminatoria prueba tu madurez", añadió.

Por el contrario, la selección brasileña atraviesa un buen momento desde la llegada del nuevo técnico, Adenor Leonardo 'Tite', y son primeros con nueve puntos más que Colombia, su perseguidor más directo. "Obviamente estamos muy contentos, pero conscientes de que ni antes era tan desastroso ni ahora tan fenomenal. Somos los mismos jugadores y, aunque la idea de juego es distinta, antes poníamos la misma dedicación. Lo que pasa es que a veces, cuando no llegan los resultados, un cambio de filosofía puede resultar el revulsivo que se necesita, y eso fue lo que nos sucedió", afirmó.

Además, Alves confesó que la 'Canarinha' tiene ahora "una idea más clara", gracias a lo cual han conseguido pasar "de la nada al todo". "Pero necesitamos paciencia. Sabemos que sólo el tiempo va a confirmar nuestra mejoría, y así podremos aspirar a mucho más. Ya conseguimos el objetivo de calificar al Mundial, pero debemos dar continuidad al juego y no contentarnos con lo que tenemos. Mantener el equilibrio necesario y tener un grupo constante, es lo que nos va a permitir seguir con los buenos resultados", manifestó.

Finalmente, dijo que espera que Brasil alcance su cumbre de resultados en el Mundial, tras la decepción en 2014 como anfitrión. "Es verdad que generamos demasiada expectativa y no conseguimos los resultados esperados. Esta vez no jugamos Copa Confederaciones, pero hemos aprendido de la experiencia. Nuestro desafío es poder hacerlo bien en el resto de las eliminatorias y prepararnos para alcanzar nuestro pico en el Mundial", concluyó.