Hoyos elogió a su equipo y se fue con un sabor amargo: merecíamos ganar

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, valoró la entrega de sus dirigidos en la igualdad a dos goles frente a Colo Colo, en el Superclásico jugado en el Estadio Nacional, aunque reconoció que el resultado le deja "un sabor amargo", pues para él, merecían ganar.

Con el empate en Ñuñoa, en el pleito excluyente de la novena fecha del Clausura, los azules alcanzaron los 15 puntos y se estacionaron en el cuarto lugar, por debajo de Everton, Iquique y su 'archirrival' en la clasificación.

"Lo merecimos, lo buscamos, hicimos un derroche tremendo. Nos vamos con el sabor amargo del resultado, queríamos ganarlo sí o sí, pero a su vez nos vamos contento por lo hecho", dijo.

En el análisis, el estratega de origen argentino declaró que "quiero agradecer el esfuerzo (a los jugadores), las ganas, el deseo y lo que tenemos bien puesto (los hombres). De diferente forma (el equipo) lo buscó ganar y entregó el máximo. Corrió con el alma".

"De mi equipo no tengo más elogios. Y solo me voy a cerrar en esos elogios continuos. Todo el análisis lo haré interno. No puedo hablar ni hacer análisis del partido, cuando un equipo expone como la 'U' todo lo que es táctica y técnica queda relegada", agregó.

En cuanto al resultado, el otrora seleccionador de Bolivia indicó que "nos vamos con el sabor amargo porque queríamos ganarlo, pero a su vez me voy contento por el espíritu. El campeonato está muy abierto. Nadie tiene asegurado nada".

"Ahora hay que ir sumando, tratando de pensar en recuperar una semana muy dura. Por eso tienen domingo y lunes libre: Las piernas no respondían por toda la exigencia de la semana", añadió.

Respecto a la sorpresiva salida de Sebastián Ubilla y David Pizarro en el entretiempo, Hoyos aclaró que "Ubilla tenía una pequeña molestia y creí que David Pizarro podía ser reemplazado por algo táctico, más aún después de 45 minutos muy intensos".

Para finalizar, el técnico azul señaló que "Colo Colo tiene muy buenos jugadores, pero la 'U' también. Fue un clásico intenao, muy trabajado por todos".