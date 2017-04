Paredes respaldó a Garcés tras fallo y dijo que Guede ratificó que seguirá de titular

En conversación con radio Agricultura, el goleador y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, respaldó al arquero Paulo Garcés, quien falló groseramente en el 2-1 parcial de la Universidad de Chile sobre los albos, tras un tibio cabezazo de Felipe Mora, cuando la pelota se le escapó de las manos.

Paredes dijo que "sabemos el aquero y la persona que es. Te puedo asegurar que en el próximo partido Paulo va a ser el mejor" y además sostuvo que el DT de Colo Colo, Pablo Guede "nos ratificó que seguirá de titular.

"El apoyo es fundamental en este momento" dijo el capitán colocolino, quien también afirmó que tras el yerro del sábado en el Estadio Nacional, "le mandamos mensajes y algunos lo llamaron".

Respecto del partido, empate que no le costó tan caro a los albos, considerando que el puntero Iquique también igualó en su visita a Viña del Mar, Paredes dijo que "fue un clásico bueno, hace tiempo no se veía esta intensidad, se pudo jugar más y no hubo tanto pelotazo".

También el "7" de Colo Colo hizo una evaluación crítica de su juego el fin de semana. "No fue uno de mis mejores partidos, perdí muchos balones, no tuve ocasiones de gol. Por suerte estaba Octavio (Rivero), que viene muy bien".