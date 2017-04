Vidal tras publicación de diario español: "He caído muchas veces, pero siempre me levanto"

El volante del Bayern Munich Arturo Vidal lanzó una especial publicación en las redes sociales, la que fue calificada como una "respuesta" a una nota del diario El País de España, la que afirmó que tenía "debilidad congénita" con el pisco.

En el artículo, titulado como "El sueño imposible de Arturo Vidal", se relató la fallida llegada del chileno al Real Madrid (equipo que enfrentará por la Champions) estuvo truncada por sus "excesos", asegurando que en un entrenamiento "había llegado borracho a un entrenamiento y Massimiliano Allegri, el técnico, estuvo a punto de marginarlo".

El jugador no ha entregado su réplica formal a esta nota, pero en su Twitter entregó un mensaje que se prestó para las interpretaciones. "He caído muchas veces...pero siempre me levanto y sigo peleando por mis sueños. Hasta el final!", escribió.