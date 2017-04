Carlos Bilardo: "Cuando fui a Chile, a Sampaoli no lo conocía nadie"

Carlos Salvador Bilardo, entrenador campeón del mundo con Argentina en 1986, se refirió a la salida de Edgardo Bauza del seleccionado 'albiceleste' y volvió a manifestar su incomodidad ante la opción que Jorge Sampaoli sea el reemplazante del 'Patón' en el bicampeón del mundo.

Respecto a la salida de Bauza, que logró solo 11 de los 24 puntos en juego en las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, Bilardo declaró a la prensa local que "a mí en los diarios de la época me destrozaban cuando estaba en la Selección. Bauza tiene buenos antecedentes, como técnico y como persona, no sé quién lo habrá echado".

Otro tema que le da vuelta al hoy comentarista es la posibilidad que Sampaoli llegue a la 'albiceleste'. La semana pasada señaló que si el ex seleccionador de Chile llegaba al banco de Argentina se iría del país.

"Yo soy argentino, estudié en La Paternal y me recibí en la UBA. Salí campeón y subcampeón del mundo. No me voy a ir a Uruguay si asume, pero ni loco me sentaría a tomar un café con él", expresó el 'Narigón' sobre el casildense.

"Cuando fui a Chile, a Sampaoli no lo conocía nadie. Le pegaba todo el periodismo. Yo lo defendí y después me enteré que él me pegó a mí", agregó.

Consultado por quién deberá ser el reemplazante de Bauzá, Bilardo se limitó a decir que "Simeone es muy amigo mío, no puedo opinar si el técnico tiene que ser él o Sampaoli. Si yo fuera dirigente, a los candidatos les hago hacer pruebas tácticas y técnicas, les hago un examen y evalúo todo”.

Incluso, el bonaerense no escondió sus ganas de aparecer como candidato al banco del seleccionado argentino. "¿Cómo no me va a gustar dirigir a Argentina? Le gusta a cualquiera", sentenció.