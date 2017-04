Arsenal FC analiza la opción de ofrecerle el banco a Jorge Sampaoli

Arsenal FC, cuadro donde milita el delantero Alexis Sánchez, estaría analizando la opción de ofrecerle el cargo de entrenador para la temporada 2017-2018 al ex seleccionador de Chile y hoy técnico del Sevilla FC, el argentino Jorge Sampaoli.

El casildense habló con el diario inglés The Sun y de entrada señaló que "espero tener la chance de llevar mis ideas a Inglaterra", declaración que despertó interés en la directiva de los 'Gunners', que ve como llegará esta campaña a 13 años sin ganar la Premier League.

Sampaoli, hoy en carpeta de la AFA para tomar el seleccionado argentino y reemplazar a Edgardo Bauza, declaró al matutino británico que "estoy agradecido a Sevilla, pero en La Liga hay tres equipos que están muy por encima del resto. Uno nace con el deseo de ganar y en los equipos de, por decirlo de alguna manera, segundo nivel de España eso es muy difícil por el limitado poder financiero. Es muy duro enfrentarse a esa realidad: hasta ahora hicimos la mejor campaña de la historia del club y no es suficiente. Llegar al final peleando con Barcelona, Real Madrid y Atlético es agotador".

"En Inglaterra, un equipo que finalizó sexto una temporada, puede ser campeón en la siguiente. Ese no es necesariamente el caso en España. En 2015, me reuní con Roman Abramovich porque estaba la posibilidad de dirigir a Chelsea, algo que fue un gran honor y me puso muy orgulloso aunque finalmente no sucedió por distintas razones, y esa charla agrandó mi deseo de llegar a la Premier League", añadió el otrora DT de la 'Roja', combinado con el que logró una histórica Copa América 2015.

Incluso, Sampaoli vería con buenos ojos llegar al Arsenal por el estrecho vínculo que tiene con Alexis Sánchez tras su paso por el seleccionado de Chile, hoy a cargo de Juan Antonio Pizzi.