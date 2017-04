Guede confirmó lesión de Barroso y se desmarcó de la búsqueda de un nuevo arquero

13:44 El DT de Colo Colo informó de la baja del "Almirante" para el duelo ante la U. de Concepción y dijo que no ha sido una propuesta suya la búsqueda de un reemplazo para Paulo Garcés.

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, comunicó en la presente jornada la baja del defensor argentino Julio Barroso para el encuentro de este sábado ante Universidad de Concepción, por la décima fecha del Torneo de Clausura, y volvió a salir en defensa del arquero Paulo Garcés tras el error cometido en el Superclásico.

El estratega del 'Cacique' anunció de entrada la ausencia por lesión del 'Almirante' para el choque con los del 'Campanil'. "Julio no puede jugar. Ayer estaba haciendo un esfuerzo tremendo y se resintió (el tobillo)", expresó en rueda de prensa.

"Para mí Julio (Barroso) es fundamental. Igual que el Tanque (Paredes) y Pajarito (Valdés). Para mí son la columna del equipo", agregó.

Consultado por la oncena que presentará ante los pupilos de Francisco Bozán, el técnico de origen argentino señaló que "aún nos queda un día de entrenamiento. No me voy a anticipar a dar el equipo para el sábado".

Respecto al próximo rival, Guede señaló que "la U. de Conce es buen equipo. Muy duro. Entendieron de muy buena forma lo que necesitaban. Se les hace complicado meterle goles. Va a ser un partido bastante complicado. Intentaremos sacarlo adelante".

Por otro lado, el ex DT de Palestino y San Lorenzo volvió a respaldar el trabajo de Paulo Garcés bajo los tres palos del cuadro albo, pese al grueso error cometido en el Superclásico.

"Voy a seguir confiando en Paulo (Garcés). Para mí no fue tema. Tiene el apoyo de mis jugadores y mi apoyo. Hace cuatro meses salimos campeón con él y hace dos semanas fue elegido la figura ante Huachipato", aclaró.

Incluso, Guede descartó de plano tener en mente reforzar la portería de Colo Colo, luego de la larga ausencia de Villar por lesión y la seguidilla de errores de Garcés. "Nosotros no podemos firmar arqueros. No me interesa y nunca fue una propuesta mía de traer un arquero", apuntó.

"Mi única meta es ganarle a la U. de Conce y salir campeón. No gasto tiempo en eso (posibles refuerzos). En junio habrá tiempo para pensar en eso", sentenció.