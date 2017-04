Pablo Guede disparó: "Hay gente que no quiere que salgamos campeones"

Colo Colo le ganó a al U. de Concepción en el Monumental, volvió a ser líder y parecía uqe todo estaba bien en Macul.

Pero Pablo Guede dejó en claro que no y que hay algo que lo tiene molesto. "Hay gente que nos quiere hacer daño y nos intenta desestabilizar desde adentro".

Además agregó que "estoy feliz. Estoy en el club más grande de Chile. Estoy donde quiero estar. Es un club maravilloso con gente espectacular. Pero, por algo Colo Colo es muy grande, entonces hay gente que quiere hacer daño y eso el colocolino lo tiene que saber, que hay gente que no le interesa que salgamos campeones".

Para cerrar se refirió a su situación actual con el club. "Todo lo que salió sobre mi contrato es mentira. alguien filtra esa información de que yo voy a renovar si echan a Óscar Meneses. Eso es querer desestabilizar, pero ganamos 3-0. A los jugadores no les afectó. La renovación depende que yo salga campeón o no. Si saldría campeón estamos hablando de otra cosa. No pasa por eso".