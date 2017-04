Sampaoli por acercamiento de su abogado con AFA: "No tuve ninguna reunión con nadie, desconozco esa reunión"

El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, aseguró hoy que desconoce si su abogado se reunió con representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para tratar su próxima incorporación como seleccionador de la albiceleste.

"Me vinculan seis partidos que quedan para que el Sevilla consiga el objetivo. Mi presente es lo único que me preocupa. Yo no tuve ninguna reunión con nadie. Desconozco esa reunión", aseguró el entrenador del Sevilla tras el empate sin goles de su equipo ante el Valencia.

Diversos medios de comunicación aseguraron que Fernando Baredes, abogado de Sampaoli, se reunió en Barcelona con Claudio Tapia, presidente de la AFA, para negociar su eventual contrato como seleccionador argentino.

A Sampaoli le volvieron a preguntar sobre si seguirá en el Sevilla, con el que tiene un año más firmado. "Eso ya lo contesté el viernes. Después de un partido tan frenético como nos tocó vivir, con mi equipo luchando, no sé qué responderle porque no ha cambiado nada desde aquel día hasta hoy", comentó.

Sobre el duelo ante el Valencia, que terminó sin goles, Sampaoli analizó: "Fue un partido extremadamente abierto donde ambos equipos buscaron ganarlo. El primer tiempo fue algo más parejo y en el segundo fuimos dominador del juego, tuvimos ocasiones generadas por el dominio que no supimos aprovechar".

Y añadió: "Sabemos que enfrente teníamos a un rival con un potencial muy importante y que antes no había encontrado lo que es, uno de los mejores equipos del torneo".

Finalmente, Sampaoli destacó la unión del grupo en busca del objetivo de ser cuartos en la Liga española para jugar la previa de la Liga de Campeones.

"El compromiso que hoy han adquirido estos futbolistas marca la referencia de que vamos a pelear la posición hasta el último día", resumió.