Con Alexis en cancha el Arsenal busca recuperar terreno y aspirar a copas europeas

Esta tarde desde las 16 horas, el Arsenal de Alexis Sánchez se medirá con el Middlesbrough en el cierre de la 33a. fecha de la Premier League de Inglaterra.

Arsenal, con 54 puntos marcha en la séptima posición de la liga inglesa, a tres puntos de Everton, pero con dos partidos menos que la escuadra de Liverpool.

Los "gunners", con una decepcionante campaña, que los tiene fuera de la disputa por el título, aspiran a recuperar terreno en los partidos restantes y a situarse en posición de clasificar a la Champions League o a la Europa League.

La Premier League es comandada por el Chelsea, uno de los equipos que suena como destino de Alexis Sánchez en la próxima temporada, que con 75 puntos se ubica a cuatro unidades de su más cercano perseguidor, el Tottenham.

Time for our team news - this is how we line up for #MFCvAFCpic.twitter.com/7cZ9eHxeTM