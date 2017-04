Marcelo Tinelli anunció su renuncia a la AFA y su alejamiento del fútbol "por un tiempo"

El vicepresidente de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Marcelo Tinelli, expresó hoy que siente "la necesidad" de alejarse del fútbol "por un tiempo" y anunció la renuncia a ese cargo y como coordinador de estatutos y convenios de la Superliga, la futura liga de fútbol local.

El empresario y conductor televisivo también anunció a través de las redes sociales que pidió "una licencia de 18 meses" en su cargo como vicepresidente del San Lorenzo de Almagro.

"Hoy es un día especial para mí. Después de muchos años siento la necesidad de alejarme del mundo del fútbol por un tiempo. Lo más importante es mi salud y algunos episodios que sucedieron en estos últimos días precipitan está decisión", explicó.

Tinelli se presentó en diciembre de 2015 como candidato en las elecciones presidenciales de la AFA y empató con Luis Segura con 38 votos cada uno cuando solo había 75 votantes.

La última aparición pública del popular conductor televisivo fue el pasado martes en la conferencia de prensa que dio Edgardo Bauza, técnico cercano a Tinelli, tras ser despedido de su cargo como seleccionador de Argentina por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Tinelli iba a acompañar a Tapia en el viaje que hizo el directivo la semana pasada a España para dialogar con el capitán albiceleste, Lionel Messi, pero a último momento decidió quedarse en Argentina por sufrir "estrés".

Su renuncia se da horas después de que se confirmará la muerte de un hincha de Belgrano, que fue golpeado y arrojado desde las gradas durante un partido disputado este sábado ante Talleres en la céntrica provincia de Córdoba.

"Me quedan solo palabras de agradecimiento para todos aquellos dirigentes que me acompañaron y creyeron en mí y a todos los hinchas por los hermosos momentos vividos en estos cinco años. Me voy feliz por todo lo intentado y realizado. Este no es un adiós definitivo, es un hasta luego", afirmó el empresario de 57 años.

La salida del animador de la actividad dirigencial ocurre justo cuando la AFA busca a un entrenador para la selección, en una elección donde el ex DT de Chile, Jorge Sampaoli, asoma como gran favorito.