Jorge Sampaoli "mosqueó" a Sevilla y piden su destitución

Después de las confusas explicaciones sobre las citas que su representante y abogado, sostienen con los dirigentes del fútbol argentino, a Jorge Sampaoli se le acabó completamente el crédito en Sevilla.

Los españoles ya no soportan la manera en que el casildense está manejando su eventual salida del cuadro andaluz para asumir el mando de la selección argentina. Así lo hizo ver el director de la "cantera" del Sevilla, Pablo Blanco, quien en dichos que consigna El Mercurio, dijo que "la verdad es que estamos mosqueados. La afición está bastante mosqueada por las formas, no por el fondo. Las formas en que Sampaoli y la AFA está llevando a cabo este tema no ha sentado nada bien en Sevilla y la afición está bastante irritada".

El Mercurio además, cita la columna de ABC Sevilla denominada "Sampaoli merece la destitución", donde se plantea que el entrenador debe ser cesado en su cargo por tratar a los sevillistas como "tontos".