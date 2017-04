Aníbal Mosa no venderá su participación en Colo Colo

13:34 El timonel de Blanco y Negro dijo que recibió ofertas de conglomerados de China, México y Europa, pero sostuvo que "desde que llegué a Colo Colo no me mueve el dinero" y que, a su juicio, el club debe ser manejado por chilenos.

En una conferencia de prensa tras la presentación de la camiseta conmemorativa de los 92 años de Colo Colo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, informó que no venderá su participación en la sociedad concesionaria ante las ofertas recibidas desde China.

"He decidido no vender mis acciones en Blanco y Negro", dijo Mosa, quien agregó que "la propuesta que recibí era tentadora en lo económico, pero desde que llegué a Colo Colo no me mueve el dinero. Tuve tres propuestas serias de un conglomerado chino, uno mexicano y uno europeo", dijo Mosa.

El timonel de Blanco y Negro indicó además que "no me parece que ni un chino ni un extranjero maneje Colo Colo, eso deben hacerlo chilenos".

Mosa además planteó que considera que su gestión está inconclusa y que está interesado en extender el contrato del actual entrenador del club, Pablo Guede.