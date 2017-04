Champions: Barcelona buscará protagonizar otra remontada épica ante Juventus

Avisada por el histórico 6-1 ante el Paris Saint-Germain, logrado en el último suspiro, la hinchada del Barcelona acudirá hoy al Camp Nou con un sueño y una premisa: no abandonar la cancha hasta que el árbitro pite el final, por si a su equipo le da por protagonizar la segunda remontada épica consecutiva en la Champions League, esta vez ante la Juventus.

Los italianos dominan la serie de cuartos de final por 3-0, pero eso no es garantí­a de nada. Y si no que pregunten al Paris Saint-Germain (PS

En la anterior ronda del máximo torneo del fútbol continental, los franceses vieron cómo los dirigidos por Luis Enrique voltearon con un 6-1 en el Camp Nou el 4-0 con el que el Barcelona casi dijo adiós a la Champions en París.

Lo vieron ellos, pero no algunos incrédulos hinchas del Barcelona que, tras el 3-1 del PSG, se fueron a casa y se perdieron a Sergi Roberto rubricando el sexto gol azulgrana sobre la hora.

"Lo que le digo a la gente es que no se vaya en el 80', que se va a perder algo, porque nosotros lo vamos a intentar hasta el final. Tienen otra oportunidad de vivir otra noche histórica, y ya se vio que el Barça puede hacer tres goles en tres minutos, así que, hasta el 95', todos juntos", avisó Luis Enrique.

Superados el pesimismo y la profunda decepción con los que la semana pasada abandonaron Turí­n, el entrenador del Barcelona y sus hombres apuntan a otra remontada épica. La desean y la creen posible. Tienen un extraordinario precedente bien reciente, argumentos futbolísticos y a Lionel Messi, el mago del balón que hace hoy justo diez años rubricó un "maradoniano" gol ante el Getafe que dio la vuelta al mundo.

El argentino, además, está a dos tantos de llegar a los 500 goles con el Barcelona, una marca que el conjunto azulgrana espera que alcance hoy mismo. "No tengo ninguna duda (de que podemos lograr la remontada) y esta vez es aun más fácil: si hacemos el primer gol, el segundo lo hace el Camp Nou y el tercero cae sólo", pronosticó el "optimista" Luis Enrique, un día antes afrontar la vuelta ante la Juve.

"Nosotros no tenemos nada que perder en esta eliminatoria y eso nos libera de presión. El rival, en cambio, va a tener que decidir si encerrarse o atacar, mientras que nosotros sólo tenemos una opción: atacar, atacar y, cuando nos relajemos, seguir atacando", añadió.

Aunque pretende que su equipo minimice "al máximo" el potencial de los campeones italianos, el técnico español del Barcelona intuye que los dirigidos por Massimiliano Allegri marcarán. Y eso obligará a los suyos a anotar cinco goles, el objetivo que se han propuesto.

"Estamos en circunstancias parecidas a las de París, pero esta vez necesitamos menos goles, sólo tres, pero teniendo en cuenta que el rival va a tener opciones y puede marcar uno, nuestro objetivo es hacer cinco", avanzó Luis Enrique.

Contarpa para ello con la genialidad de Messi y de sus compañeros de tridente, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar; con la magia de Andrés Iniesta; y con la polivalente sobriedad de Sergio Busquets, ausente en la ida por sanción. También, con el argentino Javier Mascherano, "en perfecto estado", tras las molestias que le impidieron jugar en la Liga ante la Real Sociedad.

Con casi toda la plantilla disponible, las dudas del Barcelona se concentran principalmente en la defensa, el punto más débil de los azulgrana en las últimas semanas. "Es cierto que estamos en una dinámica en la que los rivales, con poco, nos hacen daño, y es algo que tenemos que mejorar", asumió Luis Enrique, sin desvelar si, ante los italianos, optará por el tradicional 4-3-3 o por el más reciente y efectivo 3-4-3.

La Juve ya dio muestras de su eficacia en Turí­n. Marcó en las tres ocasiones más claras que tuvo y, ante un Barcelona más incisivo en la segunda parte, mantuvo su arco a cero.

El veterano Gianluigi Buffon demostró por qué, a sus 39 años, sigue siendo el arquero titular de la "Vecchia Signora". Y el joven Paulo Dybala, con dos fabulosos goles, por qué Argentina puede confiar en que la "albiceleste" tendrá vida más allá de Messi.

"Si alguien puede remontar, es el Barça, porque ya lo ha hecho, así­ que tenemos que estar atentos con eso para que no nos suceda lo que al PSG y no conformarnos con el resultado de la ida, aunque es una gran ventaja", avisó el ex azulgrana Dani Alves, que pisarÃá por primera vez el Camp Nou con la camiseta de la Juve.

"Creo que la Juve estará a la altura mañana (hoy) para hacer un gran partido", terció, muy sonriente, Allegri, consciente de que el 3-0 de la ida da una gran ventaja a su equipo. "Pero tenemos que jugar con lucidez y saber que la eliminatoria se acaba cuando pita el árbitro", prosiguió.

El técnico italiano, que podrá contar con el recuperado Dybala, avanzó que su once será muy similar al de la ida; que introducirá cambios tácticos para intentar contener el poderoso tridente ofensivo del Barcelona y que la consigna a sus jugadores será la de marcar para intentar ganar el partido sin tener en cuenta el 3-0 de Turín.

"Tenemos que intentar marcar porque será un partido en el que puede haber muchos goles. Tenemos que tener mucha serenidad, estar lúcidos y compactos", concluyó Allegri, tras destacar la fortaleza mental y la experiencia de sus futbolistas.

Se anuncia otra jornada grande en el Camp Nou. Hoy se sabrá para quién.