Gonzalo Jara y los reclamos de Johnny Herrera por el arbitraje: "No es llorar"

El defensa de la U Gonzalo Jara afirmó que "en parte" está de acuerdo con las quejas de su compañero de equipo, Johnny Herrera, quien acusó problemas en el criterio arbitral por las constantes expulsiones que sufre el cuadro azul.

El seleccionado nacional, quien en sus primeros partidos con los universitarios vio la tarjeta roja en varias oportunidades, afirmó que es un "arma de doble filo" cuestionar a los jueces, aunque agregó que "si Johnny Herrera hace una crítica al arbitraje, en parte la comparto. Por ahí la expulsión de Gonzalo Espinoza pudo haber estado ajustada".

"Personalmente creo he bajado mucho las revoluciones dentro de la cancha, pero hay situaciones del juego que quizás no se miden con la misma vara, lo he dicho en la interna del club, si el codazo que me pegaron a mí el fin de semana lo hubiese hecho yo, a lo me habrían expulsado", agregó.

El ex jugador del West Bromwich de Inglaterra y del Mainz de Alemania negó que con las quejas el plantel tenga alguna otra intención o busque ventajas.

"No es llorar. En el momento que nos expulsan un jugador con Antofagasta, nosotros seguimos jugando el partido, lo terminamos ganando y no estamos llorando", sentenció.