[VIDEO] La escalofriante lesión que sufrió Zlatan Ibrahimovic en la Europa League

Una escalofriante lesión fue la que sufrió el delantero sueco del Manchester United Zlatan Ibrahimovic, quien tuvo que salir de la cancha en pleno encuentro de su equipo ante el Anderletch por la Europa League.

El jugador estaba disputando los últimos minutos del encuentro, que llegó a la prórroga, cuando saltó para disputar un balón. Al caer, dobló su rodilla hacia atrás. Fue retirado por el equipo médico del club inglés en medio de fuertes muestras de dolor.

El partido finalmente terminó 2-1 a favor de los "Diablos Rojos", quienes deberán esperar para conocer la gravedad de la lesión de una de sus principales figuras.

Ibrahimovic trying to limp off. Ibra subbed off. I don't blame him. #ibra#injury#mufc#manutdpic.twitter.com/IXnStR7a8i