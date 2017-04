Ex campeón del mundo de rugby trolleó a Alexis Sánchez por su labio hinchado

El ex seleccionado de rugby inglés y campeón del mundo de ese deporte en la copa realizada en 2003, Ben Kay, se burló por redes sociales de la lesión de Alexis Sánchez luego de que en la cancha se le acusó de simular, tras recibir un pelotazo producto de un saque lateral.

How can you not love @Alexis_Sanchez for this! ???????? pic.twitter.com/ZZaYzg01c9

Key sufrió la foto de un horrible corte en la cara sufrido, comparándolo con la imagen que Sánchez compartió en redes sociales para demostrar que el golpe había sido real.

"De estos dos deportistas que posteó imágenes de una lesión facial en Twitter. ¿Cuál se revolcó en el suelo sosteniendo su cara?

Of these 2 sportsman who posted facial injury pics on twitter which 1 rolled around on the floor holding their face? pic.twitter.com/GLwM6iDw8e