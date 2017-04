Pablo Guede jugó al misterio con el arco y dijo que no le preocupa lo que haga la U

14:15 El entrenador albo dijo que no estará pendiente del clásico del sábado entre la U y la UC y que "no sabe" si Garcés será el titular ante Palestino en el Monumental.

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, afirmó este jueves no tener definido aún al arquero que atajará este domingo ante Palestino, por la duodécima fecha del Torneo de Clausura, y aseguró estar solamente enfocado en ganar a la escuadra de Germán Cavalieri.

La gran incógnita alba de cara al duelo con los 'árabes' en el Monumental pasa por saber si Paulo Garcés o Alvaro Salazar será el titular, luego de los fuertes cuestionamientos al primero por cometer un nuevo error en la derrota ante San Luis, en Quillota.

Consultado por quien estará bajo los tres palos frente a los de colonia, Guede sólo se limitó a decir que "no lo sé todavía. Hablé con Paulo (Garcés) y con Choche (Salazar) y ya les dije lo que voy a hacer. Hicimos una buena semana de trabajo para enfrentar lo que nos queda, que es decisivo".

Respecto a la reelección de Aníbal Mosa al frente de Blanco y Negro, el estratega de origen argentino fue claro en señalar que "no voy a hablar más (de temas extrafutbolísticos). Estoy muy contento por Aníbal (Mosa) porque sé que es lo que deseaba de corazón".

En cuanto a si estará pendiente del clásico universitario del sábado, principalmente en la 'U' que es su acompañante en la cima del campeonato, el ex DT de Palestino indicó que "no nos tiene que preocupar lo que hagan los demás. Que se preocupen los demás por ganar. No me interesa desenfocarme de lo que realmente es importante, que es ganar el domingo".

Ante la ventaja perdida al frente de la clasificación, Guede declaró que "nunca fue muy amplia (la distancia), nunca le sacamos seis puntos al segundo. Es el campeonato que nos tocó. Para mí lo más importantes es que nosotros ganemos. Tenemos cuatro finales".

El nombre de Carlos Salom, hoy delantero de Unión Española, suena fuerte para reforzar al 'Cacique' de cara al segundo semestre. Ante esto, el técnico del 'popular' dijo que "no me voy a referir a nadie. Hablar ahora de futurología no me parece".

A la hora de analizar al próximo rival en el camino hacia la '32', el trasandino señaló que "va a ser un partido muy complicado. Palestino no dejó de ser, por los futbolistas que tiene, un equipazo. Vamos a jugar con línea de cuatro. Para atacar con más gente por fuera".