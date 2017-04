Mark González: "Ahora sí es cierto que estoy lesionado"

El volante de Colo Colo Mark González reconoció que una lesión lo dejará fuera de las canchas, descartando otras molestias físicas anteriores o un conflicto con el entrenador Pablo Guede.

"Ahora si es cierto que estoy lesionado. Siempre se habla cuando no estoy que es porque estoy lesionado o con molestia muscular, pero las otras han sido por decisión técnica. Han sido pocos los partidos que he quedado fuera", afirmó el futbolista a Fox Sports Radio.

González aseguró que "es la primera molestia física que he sentido en el campeonato. Es la primera vez que me pierdo un entrenamiento".

"Siempre he entrenado a la par. Si vengo de una siga de partidos quizás se puedan bajar las cargas. He estado desde que llegué a Colo Colo entrenando a la par de mis compañeros. De hecho, soy de los que más ha entrenado y ha corrido en lo que va del año", dijo "Chico Mark".

El ex UC descartó una pelea con el entrenador, afirmando que "tratan de armar una guerra que no existe. Mi relación ha sido siempre cordial con todos, no soy amigo de nadie y nunca lo he sido".