Beccacece le pidió un tiempo a Sampaoli para analizar oferta de sumarse a la selección argentina

El entrenador Jorge Sampaoli dio otro paso para transformarse en el próximo seleccionador argentino de fútbol al proponerle a un antiguo colaborador que se sume a los ayudantes que tendrá al frente del equipo nacional, confirmaron hoy sus allegados.

"No me corresponde opinar sobre los jugadores de Argentina porque tengo una propuesta concreta de Sampaoli. Hace dos días recibí su llamado", expresó hoy Sebastián Beccacece, actual entrenador de Defensa y Justicia en Argentina, en declaraciones a FM Late 93.1, de Buenos Aires, reproducidas por el portal de noticias TyC Sports.

Beccacece fue colaborador de Sampaoli en seis equipos latinoamericanos y en el seleccionado de Chile que obtuvo como local la Copa América de 2015, tras imponerse a Argentina en la definición.

Sampaoli "me preguntó cuál era mi situación (contractual). Hace mucho que no hablaba con él. Le pedí un tiempo para pensar la propuesta que me hizo. No tengo una decisión tomada todavía", comentó.

Beccacece, de 36 años, comenzó a trabajar junto a Sampaoli en 2003, cuando el entrenador argentino asumió la dirección técnica de Sport Boys, del Perú.

Luego fue su colaborador en Bolognesi y Sporting Cristal (Perú), Deportivo O'Higgins (Chile), Emelec (Ecuador) y Universidad de Chile.

En 2010 Beccacece rechazó una propuesta del entrenador Marcelo Bielsa para que se sumara al equipo de trabajo del seleccionado chileno.

Sampaoli es el principal candidato de la dirigencia del fútbol argentino para reemplazar al destituido Edgardo Bauza en el seleccionado "albiceleste".

"Nos reconoció que tuvo un acercamiento, una oferta de Argentina", expresó este martes José Castro Carmona, presidente del Sevilla de España, club que tiene como entrenador a Sampaoli.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dijo días atrás que el nombre del próximo seleccionador se conocerá a mediados de mayo.

Argentina se encuentra quinta en las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

A la competencia le restan cuatro partidos, pero si finalizara hoy el conjunto argentino debería jugar una repesca con el ganador de la eliminatoria de Oceanía.