Hoyos tras la derrota contra la UC: “Hay que levantarse lo más rápido posible”

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, exteriorizó su pesar tras la derrota 3-1 ante Universidad Católica en el clásico universitario, remarcando que pese a lo duro del golpe, hay que levantarse lo más pronto posible para seguir aspirando al título del Clausura.

“Fue un partido muy intenso, ambos buscando ganar el partido. No pudimos ganar, pero no desmerece lo que intentamos hacer. Seguimos trabajando, esto no termina. Estamos tristes, pero hay que levantarse lo más rápido posible", sostuvo en rueda de prensa el DT.

“A veces las cosas no salen como uno lo tiene planificado, pero eso queda para el análisis interno. Estamos muy agradecidos con el plantel y con la institución. Esta es una adversidad o un retroceso de unas horas, pero no vamos a claudicar".

Asimismo, se refirió a la tempranera salida por lesión de Gonzalo Jara, remarcando que afectó en lo emocional al equipo: “Se complica la parte emocional cuando un compañero sale con sangre. De acá se lo llevaron a la clínica. Esa caída de Gonzalo nos significó un momento difícil en lo emocional. Se trató de superar. Según los estudios no tiene nada interno”.