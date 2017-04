Herrera culpó al árbitro por la derrota de la U: "Otro error definió el partido"

Universidad Católica derrotó a la Universidad de Chile por 3-1 en el clásico universitaio, pero Johnny Herrera sigue reclamando por los polémicos cobros y que fueron relevantes en el desarrollo del juego.

Primero se refirió al segundo gol de la UC, obra de Roberto Gutiérrez. "Otro error arbitral termina efectivamente definiendo el partido. En una jugada donde el de la UC estaba, no sé, un pie o medio metro adelantado y no te cobran", señaló.

Y también apuntó a una falta de Parot en pleno segundo tiempo. "Hay una jugada donde Parot me pega una patada, en una conducta antideportiva que era para tarjeta, pero tampoco le saca amarilla, que ya tenía una, y era expulsión clara. Te deja con otra perspectiva para afrontar lo que queda de partido".

Pero el portero y capitán de los azules también tuvo autocrítica. "Creo sinceramente que hoy no estuvimos a la altura del partido y así y todo estuvimos empatando buena parte del juego. Pero cuando no estás haciendo las cosas bien, viene el árbitro, te hacen goles, cuesta más todavía. Igual creo que la U no estuvo a la altura. Lo que nos faltó tendremos que verlo en la semana. Pero duele perder con tamañas equivocaciones", cerró.