Clásico de Londres: Arsenal de Alexis visita al sublíder Tottenham en partido clave de la Premier

Arsenal de Alexis Sánchez visitará al Tottenham en el partido excluyente de la fecha en la liga inglesa. Los locales están segundos con 74 puntos a cuatro unidades del puntero Chelsea. A ambos equipos le restan cinco partidos y perder puntos significaría terminar con el sueño de alzar la Premier League. El clásico de Londres se disputará desde las 12:30 y será transmitido por Espn 2.

Los cañoneros deben ganar si quieren clasificar a la próxima edición de la Champions League, objetivo único del equipo del chileno que se encuentra sexto con 60 puntos, fuera de los puestos que llevan al campeonato más importante de clubes del mundo y a cinco dianas de Manchester City, último equipo en ir al certamen europeo.

Here it is - our team for #THFCvAFCpic.twitter.com/PheeWvnCMo