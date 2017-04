Guede tras la igualdad contra Palestino: "Vamos a buscar ganar los tres partidos para ser campeones"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, valoró estar en lo más alto de la tabla de posiciones cuando queda poco para el fin del campenato, pero lamentó no haberse quedado con los tres puntos tras la igualdad 0-0 contra Palestino.

"Lo intentamos por todos lados, por derecha, izquierda, remates fuera del área. Cuando la pelota no quiere entrar no entra, pero seguimos líderes, en solitario y estoy contento con el trabajo de todos los chicos. Ver la cancha cómo estaba me llena de orgullo", señaló.

Además agregó que "la confianza está más que nunca, lo intentamos por todos lados. Fallamos un penal, y cuando no quiere entrar no quiere entrar. Hay que seguir trabajando, estamos en una posición privilegiada. Vamos a buscar ganar los tres partidos para ser campeones".

Sobre la inclusión de Álvaro Salazar en el pórtico en reemplazo de Paulo Garcés, Guede le quiitó dramatismo. "La decisión la tomé el lunes en la mañana, todos los jugadores están disponibles. Paulo lo tomó bien, sin ningún problema".