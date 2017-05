DT del Real Madrid por eliminatorias: "Tenemos que pensar que no hay vuelta"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, pidió hoy a su equipo la máxima ambición para mañana, cuando se abrirá la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones ante el Atlético, un choque que el francés prepara sin pensar en el segundo partido.

"Sabemos de la importancia de este partido, tenemos que pensar que no hay vuelta, hacerlo bien del minuto uno al final. Nuestra afición estará con nosotros, como el fin de semana ante el Valencia. Ha ayudado mucho al equipo, es un plus y lo necesitamos. El público del Bernabéu siempre es un plus para el equipo", manifestó en rueda de prensa.

Será la cuarta temporada consecutiva en la que se miden idénticos rivales en la Liga de Campeones y hasta ahora el éxito siempre fue para los blancos.

"No puedes pensar en lo que ha pasado. Lo que pasó, pasó", reflexionó un Zidane que también aseguró que "en unas semifinales de 'Champions' no hay favoritos, todo está al 50 por ciento".

El preparador francés confesó que antes de los partidos habla tanto con el grupo como con los jugadores. "Hablas con el equipo porque es importante, pero individualmente también, sobre todo con los jugadores que van a jugar y les dices exactamente lo que quieres de ellos", detalló.

El técnico del Real Madrid está a siete partidos de lograr lo que sería un doblete histórico para su club con Liga española y Liga de Campeones, pero volvió a insistir en que no conoce cuál será su futuro.

"Lo que pienso, en lo que estoy concentrado, es en el partido de mañana. Ni en el del sábado. Luego, lo que va a pasar no lo sé y no me interesa", explicó.

Finalmente, confirmó que Raphael Varane "está recuperado" y listo para ser titular en el centro de la zaga, si es que decide colocarlo en lugar de Nacho. "Nos falta Pepe, pero los otros tres están muy bien", resumió.