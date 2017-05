En Inglaterra aseguran que Alexis Sánchez fichará por el Chelsea

14:17 Los medios británicos enfatizaron que la oferta del Arsenal no haría cambiar la decisión del delantero de abandonar al equipo y partir al elenco de Antonio Conte.

En Inglaterra aseguran que Alexis Sánchez ya definió el equipo donde jugará en la próxima temporada, remarcando que no dejará Londres.

No obstante, enfatizan que no seguirá en el Arsenal, pese al ‘blindaje’ del equipo para mantenerlo y que ya habría tomado la determinación de marcharse al Chelsea, dirigido por Antonio Conte y primer candidato a quedarse con la Premier League.

The Telegraph, Metro, The Guardian y Mirror, consignaron que el máximo anotador de la selección chilena no habría aceptado definitivamente la oferta de los ‘Gunners’ para renovar su vínculo, debido a que estaría encantado con el estilo de juego de los ‘Blues’ bajo el mando del italiano.

De esta forma, Alexis Sánchez cumpliría con su deseo de seguir viviendo en Londres y jugar en un equipo con altas aspiraciones, desechando los ofrecimientos del Atlético Madrid, Manchester City y PSG.