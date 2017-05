Gonzalo Espinoza y derrota ante la UC: "Nos enfocamos en lo que resta y tratamos de olvidarnos de ese partido"

Gonzalo Espinoza, mediocampista de Universidad de Chile, aseguró este martes sentirse muy cómodo en el elenco colegial y espera seguir formando parte del andamiaje de Ángel Guillermo Hoyos para los próximos desafíos, pese a que queda libre al finalizar el Torneo de Clausura.

En rueda de prensa en el CDA, el nacido en Constitución no dejó dudas respecto a su futuro. El volante de quite desea continuar en la 'U', ya que "cuando se arma un buen grupo, lo ideal es continuar con ese grupo".

"Las posibilidades de quedarse siempre están. Yo quedo libre. Me gustaría negociar libre, si es posible, con la U. No hemos hablado nada, pero sí sé las intenciones que tienen. Yo lo he dicho: por mí jugaría toda la vida en la U. Por ahí es bueno aprovechar esta oportunidad que tengo de quedar libre con el pase en mi mano", expresó.

"Hoy el grupo está más unido que nunca. Desarmarlo hoy sería trágico. Pero tenemos que ser concientes de que cuando se hace un buen campeonato llegan ofertas. Pero de mí parte yo creo que los grupos no se deben desarmar. Ya nos pasó en un grupo que teníamos con Martín Lasarte, que era muy bueno", agregó.

A la hora de ser consultado por el bajo rendimiento mostrado en el clásico ante Universidad Católica, que terminó con derrota de 3-1 en San Carlos de Apoquindo, el jugador de 27 años señaló que "la verdad es que hicimos nuestra autocrítica del partido. Si bien los partidos que se jugaron posterior al nuestro nos favorecieron, creo que no jugamos como lo veníamos haciendo. Ya nos enfocamos en lo que resta del campeonato y tratamos de olvidarnos rápidamente de ese partido".

Respecto a la lucha por el título, a falta de tres fechas para el término, el 'Bulldog' indicó que "si te das cuenta, la cantidad de equipos que pelean el torneo es emocionante. Pero lo da la irreguridad del torneo. Pocas veces se da lo que se está dando ahora. Hay muchos equipos con chance, pero eso es por la irregularidad".

Pese a perder con la UC, la 'U' sigue más viva que nunca en el objetivo de gritar campeón. Se ubica con 21 puntos a sólo uno del puntero Colo Colo, que en la fecha pasada empató con Palestino en el Monumental.

"Nos favoreció pero no sabíamos lo que iba a pasar con el resto de la fecha. Teníamos que hacer nuestro trabajo y no fue así. Gracias a Dios se nos da esta oportunidad de seguir peleando el campeonato", sentenció.