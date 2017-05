Semifinales de Champions: Mónaco y Juventus buscan dar el primer golpe

El Mónaco y la Juventus de Turín ofrecerán un choque de estilos entre una de las ofensivas más explosivas del fútbol europeo y una de las defensa más sólidas.

En juego estará nada menos que un lugar en la final del 3 de junio en Cardiff ante el ganador del derby entre el Real Madrid y el Atlético.

La Juventus, impulsada por su historia y un plantel de mayor experiencia, parte como ligera favorita en la serie que comienza mañana en el Stade Louis II y se definirá seis días después en Turín.

El conjunto italiano, único club europeo que aún tiene opciones de lograr un "triplete" de títulos esta temporada, busca llegar a una nueva final después de la alcanzada en 2015. Y tras la inyección de confianza que significó eliminar en cuartos de final al Barcelona, se ilusiona con su primera Copa de Europa desde 1996 y la tercera de su historia.

El Mónaco nunca pudo alzar la "Orejona", aunque ya sabe lo que es codearse con la elite europea: fue finalista de la Champions en 2004. Además, cuenta con una generación llena de jóvenes talentos que está dando que hablar en Europa.

Figuras emergentes como Kylian Mbappé, de 18 años, Thomas Lemar (21) y Bernardo Silva (22), junto al más experimentado Radamel Falcao, tendrán ahora un desafío mayúsculo: penetrar el muro de la Juventus, que apenas recibió dos goles en toda la Champions y ninguno en la fase de eliminatorias. En 180 minutos, el Barcelona de Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez no pudo batir ni una vez la valla de Gianluigi Buffon.

"¿Nació en 1998, correcto? Cuando nació, yo ya había jugado la Copa del Mundo en Francia", dijo Buffon sobre Mbappé, la última joya del fútbol europeo y al que algunos consideran ya el nuevo Thierry Henry.

"Eso es lo bonito de la vida, poder encontrarte con muchachos que ni siquiera habían nacido cuando uno tenía ya gran parte de su carrera en la espalda", dijo el legendario guardameta de 39 años en declaraciones al sitio web de la UEFA.

En las vitrinas del laureado Buffon, sin embargo, aún falta la Champions, un título que tiene pendiente gran parte de la vieja guardia de la Juventus.

No así Dani Alves, quien tras reinar en Europa con el Barcelona quiere hacerlo ahora con la Juventus. "El peligro más grande de esta semifinal es pensar que ya hemos ganado la Champions por eliminar al Barcelona. No hemos conseguido el título y no podemos ir a Mónaco a jugar un partido fácil, sería un gran error", advirtió el lateral brasileño.

El club monegasco llega a la semifinal como un huracán. El fin de semana quedó a un paso de lograr su primer título de la Liga francesa desde 2000 tras su victoria sobre el Toulouse y la derrota del Paris Saint-Germain ante el Niza.

Además, la maquinaria goleadora del Mónaco está plenamente aceitada. El equipo anotó 95 goles en 34 partidos en el torneo doméstico, 25 más que la Juve. Y en la Champions, donde marcó tres goles en cada uno de sus encuentros de cuartos ante el Borussia Dortmund, tiene una media de 2,1 tantos por partido.

"Son un equipo realmente venenoso", advirtió el defensor de Juventus Giorgio Chiellini. Sin embargo, Falcao señaló que las estadísticas no garantizan nada. "No sé si podremos marcar goles, ellos tienen bloque defensivo extraordinario. Pero nuestro ataque no es tampoco malo, ¿no? En el fútbol todo es posible. Queremos estar en la final", dijo el colombiano.

Así lo entiende también su entrenador, Leonardo Jardim, que cree que el Mónaco aún tiene mucha hambre. "Hemos logrado mucho, pero queremos más", señaló. El conjunto monegasco tiene, además, la posibilidad de vengar las eliminaciones sufridas ante la Juventus en los cuartos de 2015 y más atrás en las semifinales de 1998.

"Será una revancha, claramente", dijo el vicepresidente del Mónaco, Vadim Vasilyev, tras conocer el sorteo. "Somos mejores que hace dos años, no hay dudas de ello".

Pero también lo es la Juventus, que es mucho más que un sólido bloque defensivo. La ofensiva que conforman los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín y el croata Mario Mandzukic, a la que se suma en las bandas el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, no tiene nada que envidiar a sus rivales.

Para el encuentro de mañana, la Juventus no podrá contar con el sancionado Sami Khedira, que será reemplazado en el mediocampo por Claudio Marchisio. Por el lado del Mónaco, la principal preocupación pasa por el centrocampista Tiemoué Bakayoko, que se fracturó la nariz y podría tener que jugar con una máscara.