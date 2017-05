Ramón Fernández: "En lo que va de torneo sólo una vez no estuvimos primeros"

Ramón Fernández, mediocampista de Colo Colo, descartó este miércoles que el nivel del campeonato nacional sea malo y aseguró que sólo queda ganar las tres fechas que restan del Torneo de Clausura para bajar la estrella 32 en la Primera División.

Consultado por las críticas por el nivel del presente Clausura, el volante de origen argentino declaró que "si no hubiese un buen nivel, los otros equipos no le podrían ganar a Colo Colo con los jugadores que tiene. Se paran de igual a igual y nos quieren ganar, si no hubiese nivel en los otros equipos, ya seríamos campeón".

"A mi entender el torneo no es malo. El fútbol está muy parejo. En otras épocas era muy difícil ganar de visitante, hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera. A mi entender es lindo el campeonato, siempre es bueno pelear los torneos. A mí me gusta que sea competitivo", agregó.

A falta de tres jornadas para el final del torneo, el elenco popular es el líder exclusivo con 22 puntos, con ventaja de uno sobre Universidad de Chile y Deportes Iquique, por lo que tiene la primera opción de gritar campeón.

Frente a este escenario, Fernández indicó que "tratamos de sacar adelante cada partido y de ver en qué posición estamos. En todo lo que va de torneo, solo una vez, cuando perdimos con Iquique, no estuvimos primeros y tratamos de sobrellevarlo. Hoy nos toca estar primeros con una ventaja mínima y la queremos aprovechar ganando, no queda otra".

"Siempre hay autocríticas, más en un equipo tan grande como es Colo Colo. Todos pensaban que éramos campeones a la cuarta fecha por como se empezó el torneo, pero el fútbol está parejo y ha pasado en otro momento que el que menos se pensaba fue campeón", complementó.

Para finalizar, de cara al choque con Everton, el ex O'Higgins y Universidad de Chile señaló que "sabemos que ganando el fin de semana nos quedarían dos finales más, pero también creo que fue la tónica de casi todos los torneos que se dieron, que se definió al final. Es bonito para la gente".