Pese a los goles el "Pipa" Higuaín fue blanco de burlas por este tropiezo

Ha marcado los dos tantos con los que la Juve vence de visita al Mónaco por la ida de semifinales de la Champions League, pero el delantero argentino Gonzalo Higuaín ya hacía noticia en internet desde los 8 minutos de juego.

Ello, pues se transformó en blanco de burlas y críticas por un tropiezo que tuvo cuando iba llegando al área rival, tras un buen centro raso.

El "Pipa", sin embargo tendría su revancha y a los 28 y 58 minutos marcó el desnivel a favor de la vecchia signora.

