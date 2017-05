Miguel Pinto y los rumores que lo vinculan con Colo Colo: "Estoy enfocado en lograr un campeonato con O'Higgins"

El arquero de O'Higgins Miguel Pinto salió al paso de los rumores que lo vinculan con Colo Colo, cuadro que está en búsqueda de un golero luego de la lesión de Justo Villar y el cuestionado rendimiento de Paulo Garcés.

El jugador, con pasado e identificación con la Universidad de Chile, afirmó que desconoce cualquier posible negociación con el equipo albo, y que ahora está concentrado en su presente en el cuadro de Rancagua.

"He sabido lo mismo que ustedes. No he sabido nada claro o concreto. Me quedo con que son supuestos o comentarios. Estoy enfocado en lograr un campeonato con O'Higgins y eso nos dará un extra para lograr cosas más grandes. No sé absolutamente nada", afirmó, según lo informado por radio ADN

Por la aparición del rumor en medio de la disputa del campeonato, donde los celestes aún tienen posibilidades de lograr el título, Pinto afirmó que "no puedo hablar cosas personales o de mi futuro que puedan influir en algo con el equipo. Para nosotros es muy delicado esto de las tres fechas y después voy a aceptar todas las preguntas que sean necesarias. No me gustaría hablar ahora de mi futuro".