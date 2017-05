Chino Ríos afirmó que en Chile se siente "atacado"

"Me siento atacado en este país", aseguró Marcelo Ríos, por lo que partirá con su familia a vivir a Estados Unidos.

En la edición especial de revista Caras, que sale mañana, el ex tenista comentó que "quiero estar en paz un tiempo. Luego de la vasoconstricción cerebral que tuve me dijeron que no puedo estresarme o vivir momentos tensos, por lo que me impidieron casi trabajar".

"Este año le propuse a la Paula irnos tres meses y ella me dijo un año", agregó, según adelantó La Segunda

El ex número 1 del mundo arremetió contra la prensa, a quien acusó de mentir. "No entraré en detalles, pero para mí todos los periodistas son una mierda (...) Ya no pico como antes. Han mentido mucho, me hicieron mucho daño cuando chico (...) Todos esos gallos, por sacar una noticia, son capaces de cagar a una familia", acusó.