Buffon envió duro mensaje a hinchas de la Juve por burlas a tragedia aérea del Torino

Hoy se cumplen 68 de la tragedia aérea de Superga, en la que 31 personas murieron, entre ellas, 18 jugadores del club Torino y ayer, durante el triunfo de Juventus por 2-0 ante Mónaco por la Champions League, un grupo de hinchas de la vecchia signora, el otro club turinés, recordó el episodio con burlas.

El capitán de la Juve, el legendario Gianluigi Buffon, campeón del mundo con la selección italiana en Alemania 2006, publicó un duro mensaje a los hinchas bianconeri donde los llamó a recobrar los valores del deporte y del club.

"En un hermoso día post victoria, mi pensamiento se dirige a los primos del toro, sus hinchas y esos gloriosos jugadores que han llenado de orgullo al pueblo granate" comienza el mensaje de Buffon, en el que además agregó que "honor a ustedes campeones del 'Gran Torino', eternamente y sepan perdonar a aquellos que cometen actos incalificables como burlarse o faltar el respeto a este día del que han pasado casi 70 años".

"Los muertos están muertos y no le rompen los huevos a nadie. Se les debe dejar en paz y deben ser respetados, aunque sean los rivales más acérrimos que uno pueda tener. Los muertos tienen esposas, hijos, familia y darles un segundo sufrimiento, más allá de la que ya han padecido, es deshumano" escribió Buffon.

"Gigi", el capitán de Juventus, dijo además que "cuando se escriben frases indecorosas y pancartas inadecuadas, probablemente sin plena conciencia, se está más muerto que los muertos".

En su escrito, Buffon dijo sentir el mismo dolor, asco y rabia, cuando los rivales se burlan de los aficionados de Juventus que murieron en una avalancha en el estadio de Heysel en Bélgica.

"Hinchas de la Juventus, háganme sentir orgullo de ustedes porque sí piensan y creen en el estilo que la Juve representa y los valores que nos caracterizan, no es concebible profanar y violar la sensibiidad de aquel que ha sufrido y aún sufre. No ensuciemos las emociones, los sentimientos y los recuerdos", culminó el ex campeón del mundo.